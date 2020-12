Témoignage : une nouvelle vidéo dévoile des violences policières

Mediapart a dévoilé une nouvelle vidéo qui montre l’arrestation musclée de six jeunes accusés à tort de vol, le 30 avril 2019. Il est 2 heures du matin près du bois de Boulogne à Paris, quand la voiture de Paul et ses amis est prise en étau par trois véhicules de police sans gyrophares. "Deux personnes armées sortent et me mettent en joue, je pensais vraiment à un braquage, il n’y avait aucun indice qui pouvait me faire croire que c’était la police", se souvient Paul, rencontré par les journalistes de France Télévisions.

Des policiers sans insigne

Un policier sort son arme et tire à deux reprises sans sommation, une balle passe à quelques centimètres de la tête de Paul. "Je pensais que j’allais me faire abattre sur la route comme un chien." Depuis, la justice a conclu à l’innocence de ces jeunes. Les fonctionnaires de police n’ont en revanche jamais été sanctionnés. L’avocat de Paul, Me Raphaël Kempf, demande l’ouverture d’une information judiciaire pour violences en réunion et tentative d’homicide volontaire.

Le JT

Les autres sujets du JT