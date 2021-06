Seine-Saint-Denis : trois policiers mis en examen après la mort d'un homme lors d'une interpellation en 2019

Trois policiers ont été mis en examen la semaine dernière, après la mort d'un homme à Drancy, en Seine-Saint-Denis en mai 2019 lors de son interpellation, a appris France Bleu Paris auprès du parquet de Bobigny et de l'avocat de la veuve de la victime.

Le 24 mai 2019, vers minuit et demi, une femme a appelé la police car son compagnon de 36 ans tentait de s'introduire dans son appartement alors que la justice le lui avait interdit, qu'il était sous contrôle judiciaire et qu'il devait être jugé quelques jours plus tard pour violences conjugales. Trois policiers de 24, 29, 42 ans se sont rendus sur place pour interpeller l'homme.

Celui-ci se débattant, l'un des fonctionnaires a réalisé une clé d'étranglement. Après cela, le pouls de l'interpellé était faible, il a perdu connaissance. Les pompiers appelés sur place n'ont pas réussi à le ranimer et ont déclaré sa mort à 2h30. Selon France Bleu Paris, l'autopsie pratiquée attribue sa mort à "une asphyxie mécanique par compression cervicale associée à un traumatisme crâno-facial". L'analyse toxicologique révèle aussi que "la somme des toxicités de l'alcool et de la cocaïne retrouvés dans le sang de l'homme a pu être à l'origine d'une intoxication aiguë".