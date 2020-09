Scandale au sein de la police en Seine-Saint-Denis : quatre policiers placés en garde à vue à l'IGPN

Ces policiers appartenaient à la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis (CSI 93). Plusieurs policiers de cette compagnie ont déjà été mis en examen.

Quatre policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis (CSI 93) sont garde à vue ce mardi matin dans les locaux de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), a appris Franceinfo auprès du parquet de Bobigny, confirmant une information du Parisien et de l'AFP. Ils sont visés par une enquête pour "violences" et "faux en écriture".

En juillet dernier, six policiers de cette même compagnie avaient déjà été placés en garde à vue. Quatre d'entre eux ont été mis en examen, notamment pour "faux et usage de faux en écriture" et "atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique" et placés sous contrôle judiciaire à l'issue de leur présentation devant le juge, avait alors indiqué le parquet de Bobigny. Trois d'entre eux ont également été mis en examen pour "violences en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique".

Ces membres de la CSI 93 sont soupçonnés d'avoir racketté des délinquants, d'avoir monté des fausses procédures et d'avoir extorqué d'importantes sommes d'argent. La CSI 93 a été dissoute par la préfecture de police de Paris dans la foulée de la mise en examen des fonctionnaires.