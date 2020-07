Nomination de Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti au gouvernement : C'est "cracher au visage de toutes les femmes", dénonce la chanteuse Camélia Jordana

Comme plusieurs associations et responsables politiques avant elle, Camélia Jordana considère les ministres de l'Intérieur et de la Justice comme des anti-féministes."On a compris le message. On sera plus nombreuses et plus régulièrement dans les rues", prévient-elle.

La chanteuse Camélia Jordana. (FRÉDÉRIC FLEUROT / FRANCE-BLEU PAYS BASQUE)