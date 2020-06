Mort de George Floyd : la mobilisation de la rue ne faiblit pas

De San Francisco (Californie) à New York (État de New York) en passant par Washington, les États-Unis ont vu des dizaines de milliers de manifestants sortir samedi 6 juin contre les inégalités, le racisme et les violences policières. Une journée marquée également en Caroline du Nord par une cérémonie intime en hommage à George Floyd, dans sa ville natale, où est arrivé son cercueil. "C'est une période difficile pour nous tous, et nous devons tous nous rassembler et nous protéger les uns les autres", a ainsi appelé Christopher Simmons, proche de George Floyd.

"L'Amérique blanche se réveille"

À travers le pays la mobilisation n'a pas faibli, avec des milliers de personnes traversant le Golden Gate à San Francisco. "L'Amérique blanche se réveille, c'est une prise de conscience. On doit se lever ensemble pour combattre le pouvoir et l'injustice", clame un manifestant. "Si vous regardez autour de vous, vous verrez des Blancs, des Asiatiques, des Noirs qui se battent tous ensemble pour la même cause. Les gens comprennent enfin notre lutte", exprime une Afro-Américaine. George Floyd sera inhumé mardi à Houston (Texas), dans la ville où il a grandi.