Lille : une enquête administrative ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant une intervention policière tendue

Une insulte à caractère raciste est proférée dans la vidéo, sans pour autant que l'on sache si elle émane d'un policier.

Une enquête administrative a été ouverte ce mardi 18 mai après la diffusion d'une vidéo montrant une intervention policière tendue à Lille dans la nuit de dimanche à lundi, rapporte France Bleu Nord. L'intervention des policiers a eu lieu boulevard d'Alsace, dans le quartier Moulins à Lille, lundi vers 1h du matin, où ils ont été appelés pour des violences en réunion.

Sur la vidéo, vue plus de 300 000 fois sur Twitter, on peut voir plusieurs agents utiliser leur matraque et asperger des individus de gaz lacrymogène. On entend également plusieurs insultes, dont une à caractère raciste, sans pour autant pouvoir dire si elle a été proférée par un policier.

L'enquête administrative a été ouverte par la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) pour vérifier l'usage légitime de la force.