États-Unis : un jeune Afro-Américain tué par balle dans son lit par un policier

Donovan Lewis, 20 ans, a été abattu alors qu'il était dans son lit à l'aube, mardi 30 août, à Columbus, dans l’Ohio (États-Unis). Une vidéo provenant de la caméra-piéton d'un des policiers, qui étaient munis d'un mandat d'arrêt, montre un agent accompagné d'un chien ouvrir la porte d'une chambre puis tirer mortellement presque aussitôt sur le jeune Afro-Américain.

La famille de la victime a porté plainte

La famille de Donovan Lewis a décidé de porter plainte. Le policier auteur du tir mortel a été suspendu et une enquête a été ouverte. Dans tout l’État de l’Ohio, les défenseurs des droits des Afro-Américains se mobilisent depuis ce nouveau drame. En un an et demi, à Columbus, quatre personnes ont été tuées par des policiers dans des circonstances très controversées.