États-Unis : nouvelle vague de colère après la mort d’un Afro-Américain après une interpellation

Au cœur de la nuit du samedi 13 juin, la colère dans les rues d’Atlanta (États-Unis). Des manifestants occupent une partie de l’autoroute et encerclent des véhicules des forces de l’ordre. Poings levés, faisant face à un déploiement impressionnant de policiers anti-émeutes. La foule se rapproche d’un fast-food, avant d’y mettre le feu. Le lieu est symbolique : c’est sur son parking qu’un Afro-Américain de 27 a été abattu la veille par la police.

Démission de la cheffe de la police

Rayshard Brooks, père de quatre enfants, venait de célébrer l’anniversaire de sa fille, et dormait dans sa voiture. Il a été interpellé par deux policiers blancs après un test d’alcoolémie. Sur une vidéo amateur, on le voit résister à son interpellation, se débattre avec les deux policiers, dérober le taser de l’un d’entre eux puis s’enfuir et tirer en leur direction, avant d’être touché par balle et de s’effondrer. Le jeune-homme décède quelques heures plus tard à l’hôpital. La cheffe de la police a depuis démissionné.