Etats-Unis : Donald Trump renonce à un meeting prévu le jour de commémoration de la fin de l'esclavage

Donald Trump a annoncé le report à une autre date du grand meeting électoral qui était prévu à Tulsa, dans l'Oklahoma, le 19 juin, jour de commémoration de la fin de l'esclavage aux Etats-Unis. Le président américain avait annoncé vendredi sur Twitter que ce meeting, qui devait lancer réellement sa campagne pour sa réélection, serait reporté, "par respect pour la date" du 19 juin et ce qu'elle représente, sans plus de précisions. Ses détracteurs avaient jugé le choix de Tulsa comme une provocation, après la mort de George Floyd et les immenses manifestations contre le racisme et les violences policières qui ont suivi.

We had previously scheduled our #MAGA Rally in Tulsa, Oklahoma, for June 19th – a big deal. Unfortunately, however, this would fall on the Juneteenth Holiday. Many of my African American friends and supporters have reached out to suggest that we consider changing the date out...