DIRECT. "Sécurité globale" : reçus à l'Elysée, les présidents des groupes parlementaires de la majorité tiendront une conférence de presse à 16 heures

Ce qu'il faut savoir

Réunion au sommet à l'Elysée. Après dix jours entachés par des violences policières et marqués par des manifestations contre la proposition de loi "sécurité globale" (et notamment l'article 24), Emmanuel Macron a réuni à l'Elysée, à la mi-journée lundi 30 novembre, le Premier ministre Jean Castex, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti. Objectif affiché : "tenir une position" et qu'elle soit "partagée". Suivez notre direct.

Les présidents des groupes parlementaires de la majorité conviés. Le chef de file des députés LREM, Christophe Castaner, ses homologues du Modem, Patrick Mignola et du groupe Agir, Olivier Becht, participent aussi à cette réunion, a appris franceinfo auprès de l'Elysée. Ils s'exprimeront à 16 heures.

Des images qui nous "font honte". Réagissant à "l'agression inacceptable" du producteur de musique noir Michel Zecler par des policiers, le chef de l'Etat avait demandé, vendredi, au gouvernement de lui "faire rapidement des propositions pour réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent et pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations".

Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale en fin d'après-midi. Après l'Elysée, le ministre de l'Intérieur doit être entendu par la commission des lois de l'Assemblée nationale à 18h15 "sur les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre ont eu recours à la force lors de différents événements survenus à Paris depuis la manifestation du 17 novembre 2020".