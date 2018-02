VIDEO. "La police de sécurité fera de l'investigation", assure Gérard Collomb

Davantage de moyens dans des quartiers difficiles et un "nouvel état d'esprit" qui se veut plus proche de la population : Gérard Collomb a dévoilé jeudi 8 février la police de sécurité du quotidien (PSQ), réforme promise par le candidat Macron après la retentissante "affaire Théo" et les contestations de la police.

Invité du "20 heures" de France 2, le ministre de l'Intérieur précise que cette police "va faire de l'investigation (...) et avoir 25% d'effectifs en plus". Elle pourra procéder à des forfaitisations d'amendeset être équipée de tablettes et de smartphones pour un contrôle espéré plus rapide et efficace. "Les gens n'auront pas l'impression qu'on les harcèle sans cesse et les policiers seront équipés de caméras piéton", a poursuivi le ministre, afin d'"apaiser les relations entre la population et les policiers."

Au total, 30 quartiers ont été ciblés pour bénéficier de moyens supplémentaires. Il s'agit entre autres de Trappes (Yvelines), Gros Saule à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le Mirail à Toulouse, le Neuhoff à Strasbourg, les quartiers nord de Marseille ou Lille-Fives.