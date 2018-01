VIDEO. Un homme brûlé après avoir été "tasé" et gazé par des policiers en 2013

La scène a été filmée en juillet 2013, place de la Nation à Paris, mais refait surface seulement maintenant. Sur ces images, relayées sur les réseaux sociaux mardi 9 janvier, on voit un homme insulter des policiers, avant d'être aspergé de gaz lacrymogène et visé par un Taser. La combinaison des deux provoque des flammes, l'individu est alors brûlé et se met à terre. "Faut pas gazer ! Putain, qui c'est qui a gazé !" peut-on alors entendre sur l'enregistrement.

Contactée par franceinfo, la préfecture de police confirme l'incident et indique que l'homme n'a pas été grièvement blessé. L'affaire a donné lieu à une enquête de l'IGPN, l'Inspection générale de la police, sans pour autant aboutir à une sanction à l'égard d'un des agents présents ce jour-là.

Cette vidéo a sensibilisé les policiers au mélange gaz lacrymogène et Taser. En janvier de la même année, un homme avait déjà été hospitalisé à Rouen (Seine-Maritime), après avoir été blessé et grièvement brûlé par une explosion provoquée par le Taser d'un gendarme. Là encore, du gaz lacrymogène avait été utilisé au même moment.