Une "cellule anti-ZAD" créée au sein du ministère de l'Intérieur pour empêcher la mise en place de zones à défendre

La "cellule anti-ZAD" du ministère de l'Intérieur, annoncée par Gérald Darmanin en avril, a officiellement été créée début septembre, selon un courrier du ministère aux préfets daté du 25 septembre et consulté par France Télévisions jeudi 5 octobre. Cette équipe, composée de cinq juristes, a pour mission "d'accompagner" les préfets "afin de prévenir la constitution" de zones à défendre et "assurer leur démantèlement", écrit le ministre dans ce courrier.

"Vous pourrez le solliciter sur tous les aspects de ce sujet (définition d'une stratégie pour prévenir ou mettre fin à une ZAD, phasage et mise en œuvre des procédures, sécurisation des actes et appui à la défense contentieux, volet répressif...)", détaille Gérald Darmanin. Ce dernier avance qu'"il existerait 300 collectifs de contestation de projets d'aménagement susceptibles, pour les plus virulents d'entre eux, d'adopter cette forme de plus en plus répandue d'action militante". Le ministre de l'Intérieur avait annoncé la constitution de cette cellule suite aux manifestations contre les méga-bassines à Saint-Soline.