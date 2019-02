Trafic de tabac : les douanes intensifient la traque

Sur cette route au cœur des Pyrénées, des douaniers français traquent le trafic de cigarettes. Une voiture arrive de la principauté d’Andorre. Sa conductrice déclare avoir acheté du tabac et les douaniers décident de fouiller son véhicule et font le décompte des marchandises. Les passagers du véhicule sont en règle, mais la route qu’ils empruntent est connue depuis longtemps comme un point d’entrée du trafic de tabac en France et certains n’hésitent pas à passer à pied.

Tolérance zéro

L’Andorre est une enclave entre la France et l’Espagne où les paquets de cigarettes, non taxés, sont vendus trois euros en moyenne. Pour lutter contre le trafic, la France et l’Andorre ont mis en place des patrouilles communes et la doctrine est désormais celle de la tolérance zéro. 16 171 infractions ont été relevées en 2018, soit 15% de plus qu’en 2017. Dans certaines villes comme à Paris, le commerce de contrebande se fait encore à ciel ouvert.

