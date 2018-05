Combien d'argent avez-vous dépensé en cigarettes depuis que vous fumez ? Découvrez-le grâce à notre calculatrice

Entrez l'année à laquelle vous avez commencé à fumer et évaluez les conséquences de votre consommation de cigarettes sur votre portefeuille. Attention, les données ne sont disponibles que depuis 1990.

En cette journée mondiale sans tabac, l'Organisation mondiale de la santé nous rappelle que le tabac "tue plus de sept millions de personnes chaque année et coûte aux particuliers et aux gouvernements plus de 1 400 milliards de dollars en dépenses de santé et en perte de productivité". Mais si vous êtes fumeuse ou fumeur, vous savez que votre consommation de tabac a également un impact quotidien sur votre portefeuille. Au final, avec les hausses successives mises en place depuis que vous avez commencé, savez-vous vraiment combien d'argent est parti en fumée ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir grâce à notre calculatrice.

Pour mesurer cette facture, nous nous sommes appuyés sur les données recensées par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), qui prend en compte l'évolution du prix moyen du paquet de cigarettes le plus vendu. Les prix en francs de la période 1990-2000 ont été convertis en euros, et sont donc approximatifs. L'organisme n'a pas pu nous fournir les données avant le début des années 1990.

Pour utiliser la calculatrice, il suffit d'entrer votre consommation et l'année à laquelle vous avez commencé à fumer. Si vous êtes sur notre application mobile, cliquez ici pour afficher notre calculatrice.