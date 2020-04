Seine-Saint-Denis : des policiers abattent un homme qui les aurait menacés avec un couteau

La police a déclaré que la personne abattue portait un couteau de 30 cm et se serait "jetée" sur les forces de l'ordre qui effectuaient une patrouille à La Courneuve liée au respect du confinement.

Des policiers en patrouille VTT ont tiré à plusieurs reprises sur une personne qui les aurait menacés avec un couteau dans un parc de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), mercredi 15 avril, a appris franceinfo de source policière.

D'après le récit délivré par la police, la personne abattue portait un couteau de 30 cm et se serait "jetée" sur les forces de l'ordre qui effectuaient une patrouille liée au respect du confinement, vers 16h30. L'homme a été touché au niveau de la tête et de l'abdomen. Les policiers n'ont pas été blessés et le caractère terroriste n'a pour le moment pas été relevé.

Cet homme "est a priori né en Afghanistan", a indiqué le parquet de Bobigny, sans plus de précisions. Le parquet, qui s'est rendu sur place, a ouvert une enquête confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et à la police judiciaire du département.