Policiers victimes d'agressions : 750 agents ont fait appel au dispositif d'assistance depuis août 2020

Les policiers victimes d'agressions ont été 750 à faire appel au groupe d'appui depuis la mise en place du dispositif début août 2020, soit une moyenne de 50 appels chaque mois, a appris franceinfo de source policière mercredi 24 novembre, confirmant une information d'Europe 1.

En 2019, plus de 50 000 faits d'agression, menace, outrage ou injure à l'encontre des policiers ont été enregistrés. Leurs proches sont aussi parfois victimes de ces violences.

Du simple conseil jusqu'à l'aide au changement de domicile

Ce dispositif d'assistance consiste en une adresse électronique ainsi qu'un numéro vert accessible tous les jours de 5 heures à 23 heures, week-ends et jours fériés compris. À l'autre bout du fil, des agents de toutes les sections de la police nationale répondent aux questions et orientent les victimes d'agression dans leurs démarches sur la durée. Ces appels vont de l'écoute et l'accompagnement juridique jusqu'au changement de domicile ou de mutation dans les cas les plus graves.