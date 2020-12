Policiers agressés à Herblay : un suspect a été interpellé à Nanterre

Deux suspects sont activement recherchés par les enquêteurs de la police judiciaire depuis près de deux mois et la violente agression des fonctionnaires, le 7 octobre dans une zone industrielle d'Herblay.

Un homme a été interpellé, mardi 1er décembre, à Nanterre (Hauts-de-Seine) dans l'enquête ouverte après l'attaque violente début octobre contre deux policiers à Herblay (Val-d'Oise), a appris France Télévisions de sources policières. Cet homme de 29 ans est actuellement en garde à vue à Versailles et sera déféré dans la journée devant un juge au parquet de Pontoise en charge du dossier, ajoute une source policière à France Télévisions. Il est connu des services de police pour trafic de stupéfiants et il a déjà été condamné pour violence et rébellion, précise cette même source.

Deux suspects sont activement recherchés par les enquêteurs de la police judiciaire depuis près de deux mois et la violente agression des fonctionnaires, le 7 octobre dans une zone industrielle d'Herblay.

Un homme s'est rendu et a été mis en examen

Membres de la police judiciaire de Cergy-Pontoise, les deux policiers, âgés de 30 et 45 ans, avaient été attaqués par trois individus alors qu'ils se trouvaient dans une voiture banalisée en surveillance vers 22h30. Après les avoir roués de coups au sol, les agresseurs avaient volé leurs armes de service et avaient ouvert le feu sur eux à plusieurs reprises, les blessant grièvement.

Six jours après cette violente agression, un premier homme âgé de 28 ans, qui s'était rendu de lui-même à la police de Versailles, avait été mis en examen pour "tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique" et placé en détention. Cette attaque avait suscité l'indignation des syndicats de policiers et de nombreuses réactions, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin considérant qu'ils avaient été "massacrés".