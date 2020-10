Policiers agressés à Herblay : le suspect mis en examen pour "tentative de meurtre"

L'homme s'était rendu de lui-même à la police deux jours après les faits.

Le suspect de 28 ans entendu dans le cadre de l'enquête sur l'agression, mercredi 7 octobre, de deux policiers à Herblay (Val-d'Oise) a été mis en examen mardi 13 octobre à Pontoise, pour "tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l’autorité publique et détention non autorisée d’arme de catégorie B en réunion", a appris franceinfo auprès de son avocat.

Cet homme s'était rendu de lui-même à la police à Versailles (Yvelines) deux jours après les faits et avait été placé en garde à vue. Le parquet de Pontoise a indiqué dans un communiqué avoir requis son placement en détention provisoire. Pour l'instant, le suspect n'a pas encore vu le juge des libertés et de la détention qui doit décider de suivre ou non les réquisitions du parquet.

Les deux policiers toujours hospitalisés

Les deux policiers de la PJ de Cergy-Pontoise avaient été attaqués par trois personnes, mercredi 7 octobre vers 22 heures, alors qu'ils effectuaient une mission de surveillance dans une zone industrielle à Herblay. Les trois agresseurs les ont roués de coups et leur ont tiré dessus après leur avoir dérobé leurs armes de service.

L'état de santé du brigadier de police qui avait été grièvement blessé pendant l'attaque "reste stable", a indiqué le parquet mardi 13 octobre. Le second policier, touché à deux reprises dans les jambes, a quant à lui pu être auditionné.