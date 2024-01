Police : Orpheopolis, les villages qui accueillent les enfants orphelins

Les orphelins de la police peuvent être accueillis dans trois villages en France. Là, ils sont encadrés et accompagnés dans leur deuil.

En France, trois villages accueillent les orphelins de la police. Certains restent un an, d'autres toute leur enfance. Pour tous, le village d'Orpheopolis est un cocon. Ils cuisinent ensemble, comme une famille. "On prépare ça tous ensemble et après, on fait un menu convivial", explique Jackye D'Isanto, maîtresse de maison, Orpheopolis Agde (Hérault). Les pensionnaires ont de 8 à 17 ans. Ils sont placés ici après le décès de leur père ou de leur mère, fonctionnaire de police, pour cause de maladie, de mort en service, ou de suicide.

Des éducateurs à l'écoute

Elena, 17 ans, est arrivée trois ans plus tôt dans le village d'accueil. Son père, policier, s'est suicidé après être intervenu lors des attentats du Bataclan. Après un suivi psy et grâce aux éducateurs, la jeune fille commence à remonter la pente. "L'éducateur ici, c'est l'oreille attentive qui écoute, l'épaule sur laquelle on peut pleurer", explique Fatima Difadi, éducatrice village Opheopolis Agde.

Les jeunes sont accueillis la plupart du temps à la demande de leurs familles. Le village lutte contre le décrochage scolaire. À Bourges (Cher), dans un autre village Orpheopolis, les orphelins qui le souhaitent préparent le concours d'entrée à l'école de police.