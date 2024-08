Paris 2024 : la majorité des indicateurs de la délinquance sont en baisse en Île-de-France la semaine dernière par rapport à la précédente

La majorité des indicateurs de la délinquance sont en baisse la semaine dernière par rapport à la précédente en Île-de-France, selon une note publiée par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) du ministère de l'Intérieur jeudi 1er août. Le SSMSI met l'accent sur quatre des indicateurs de crimes et délits commis au cours de la semaine du 22 juillet au 28 juillet, première semaine intégrant des journées d’épreuves olympiques. Ces "quatre indicateurs (...) sont en baisse par rapport à la semaine précédente sur les zones accueillant des sites olympiques en Île-de-France", pointe le SSMSI.

Ainsi, le ministère de l'Intérieur note que durant cette période, il y a - 24% de vols violents (la semaine dernière par rapport à la précédente), - 8% d'usage de stupéfiants, - 7% de vols de véhicules et d'accessoires, - 6% de dégradations volontaires. La présence massive de forces de l'ordre en Île-de-France, région qui concentre le plus grand nombre de sites olympiques, semble porter ses fruits. Le nombre de cambriolages lui régresse légèrement (- 4%).

Hausse des outrages, vols violents et cambriolages

Mais, conséquence statistique sans doute de ce nombre record de policiers et gendarmes et de l'affluence olympique, les violences et outrages envers les forces de l'ordre augmentent fortement (+ 15%). La délinquance augmente elle aussi en dehors des zones de compétition sur le reste du territoire, là où la présence policière est moins forte (+ 13%) pour les vols violents, (+ 12%) pour les cambriolages.

"Exceptionnellement, dans le contexte du déroulement en France des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) publie chaque semaine, entre le 25 juillet et le 19 septembre 2024, un suivi d’indicateurs relatifs aux crimes et délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie nationales", explique dans son communiqué le ministère de l'Intérieur.