"On a déjà vécu ça avec le Covid, on est rôdés..." : comment les entreprises de livraison s'adaptent aux restrictions de circulation pendant les JO de Paris 2024

Il y a toujours autant de policiers et gendarmes à Paris, près de la Seine, pour surveiller les zones de restrictions. Elles sont en vigueur encore le long du fleuve jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques vendredi soir. Le périmètre de sécurité sera ensuite restreint aux abords des sites de compétition. Mais cela oblige habitants et touristes notamment à anticiper leurs déplacements, peu importe leur moyen de locomotion. Comme les professionnels de la logistique, l'activité ne s'arrête pas pour les entreprises de livraison, qui doivent donc s'adapter.

Hicham ne se plaint pas. Depuis la mise en place des perimètres de sécurité jeudi, le livreur de la société Trusk n'a eu que quelques mauvaises surprises derrière son volant. "Nous, on met une adresse, donc le GPS nous fait passer par là, raconte-t-il. Après, si c'est rouge, on doit faire une petite bifurcation et on repasse par derrière. On s'en sort pas mal."

Tout a été anticipé par son employeur pour les rares fois où il doit aller livrer des meubles ou de l'électroménager dans une zone rouge. "Pour les QR codes, mon patron fait le nécessaire, ajoute Hicham. Normalement on n'a aucun souci. On a déjà vécu ça avec le Covid, donc on est déjà rôdés. C'est de la rigolade pour nous."

Délais de livraison élargis

Mais au delà des QR codes, la direction de Trusk a donc pris ses dispositions depuis plusieurs mois et contourne le problème en évitant à ses livreurs d'avoir à se rendre dans les zones restreintes. "On a développé un outil maison qui nous permet de vérifier si une adresse est accessible à un moment donné, explique Sarah Gimenez-Fauvety, la directrice des opérations de Trusk. Donc si elle est en zone rouge ou en zone grise, on ne proposera pas une livraison sur ce créneau-là, on proposera un créneau ultérieur qui sera disponible."

"On a souhaité privilégier une qualité de livraison irréprochable et donc pouvoir proposer au client un créneau où la zone sera accessible et où on pourra le livrer dans de bonnes conditions." Sarah Gimenez-Fauvety, directrice des opérations de Trusk à franceinfo

Les délais de livraison ont aussi été élargis, comme le nombre de salariés dans certains services durant la période des Jeux. "On s'attend quand même à avoir un peu plus de retard que d'habitude. On a renforcé nos équipes du service client pour pouvoir, autant que possible, prévenir les clients en cas de retard. Jusqu'au 26 juillet, on a vraiment des volumes très importants. Je pense qu'ils ont souhaité anticiper leurs demandes de livraison, en se disant qu'ils auraient probablement des difficltés à se faire livrer pendant les Jeux. Les pics ont lieu maintenant et je pense que les volumes vont considérablement baisser pendant les Jeux. J'ai l'impression que les Parisiens ont vraiment anticipé la situation."

De son côté, Geodis, le leader français de la logistique, prend aussi des mesures inédites, avec des livraisons nocturnes ou tôt le matin, en vélo et en transport en commun. Mais aussi, plus étonnant, la mise en place d'un système de "rippeur" : un autre salarié accompagne le conducteur et va livrer à pied le colis jusque chez un client qui habite en zone grise ou rouge.