JO de Paris 2024 : piétons, automobilistes, métro et RER... Quelles sont les nouvelles restrictions de circulation à partir de jeudi ?

Trois jours après l'ouverture de 185 kilomètres de "voies olympiques" réservées à certains véhicules prioritaires, la circulation va encore se compliquer à Paris à partir de jeudi 18 juillet. Un nouveau périmètre à l'accès réglementé est instauré pour huit jours le long de la Seine, là où se déroulera la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, le 26 juillet.

Tout au long de la Seine à Paris, et jusqu'au pont d'Ivry (Val-de-Marne), un double périmètre est mis en place : une large zone rouge et une zone grise plus restreinte, qui correspond au périmètre de protection antiterroriste. "La décision a été prise de mettre en place ces zones (...) pas deux, trois heures avant le début de la parade, mais plusieurs jours" en amont, du fait "des enjeux de sécurité qu'il y a autour de la cérémonie", expliquait le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, lors d'une conférence de presse en novembre. Piétons, cyclistes, usagers des transports en commun ou automobilistes ? Zone rouge ou zone grise ? Franceinfo fait le point sur les règles et restrictions mises en place dans la capitale pour préparer la grande parade fluviale.

Pour les piétons et cyclistes, un QR Code obligatoire en zone grise seulement

L'accès au périmètre gris ou Silt (Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) sera conditionné, pour les cyclistes et piétons, à la détention d'un laissez-passer prenant la forme d'un QR Code. Celui-ci n'est attribué que sous conditions, notamment aux riverains, aux travailleurs contraints de se rendre dans cette zone et aux titulaires d'une réservation dans un établissement qui s'y trouve. Le jour de la cérémonie, un billet pourra bien sûr faire office de laissez-passer.

Cette zone grise, dont le détail est visible sur une carte en ligne du ministère des Transports, s'établit le long de la Seine entre le pont du Garigliano et le pont de Tolbiac, mais englobe parfois les rues alentour, comme l'esplanade du Trocadero, le secteur du Louvre, le jardin des Tuileries ou l'île de la Cité. Des mesures de palpation et de fouilles des sacs et bagages seront également imposées.

Des questions sur la circulation autour du site de la cérémonie d'ouverture de #JO2024 ?

Le périmètre rouge, beaucoup plus large et important, est moins contraignant. Dans celui-ci, "la circulation piétonne et cycliste est libre, sans restriction", précise la préfecture de police de Paris.

La circulation motorisée interdite en zone grise, et restreinte en zone rouge

La circulation des véhicules motorisés sera presque entièrement interdite dans le périmètre gris. "Le critère de l'urgence ne dispense pas de la présentation du laissez-passer pour l'accès au [périmètre] Silt", explique la préfecture de police de Paris. Seules de rares exceptions "dûment justifiées" permettront d'y accéder, listées dans un document de la préfecture.

L'accès à la zone rouge sera aussi interdit aux conducteurs de voitures ou de deux-roues, mais les bénéficiaires des dérogations seront plus nombreux, comme les riverains disposant d'un parking dans le périmètre, les personnes en situation de handicap et certains professionnels (elles sont également détaillées dans le document de la préfecture). L'accès sera tout de même soumis à la "présentation de justificatifs aux points de contrôle", mais ne nécessite pas de demander un QR Code, contrairement à la circulation dans les zones rouges mises en place après la cérémonie d'ouverture.

#JO2024 | La plateforme https://t.co/S5M6337Wii est ouverte pour demander le pass :

La gare d'Austerlitz, située dans le périmètre rouge, ne sera par exemple pas accessible en voiture pour les particuliers et usagers, mais conserve un accès pour les bus et les taxis.

Des stations de métro fermées et des lignes de bus déviées

Les stations de métro et de RER "ayant des entrées et sorties au sein du périmètre gris seront fermées au public", explique la préfecture de police de Paris. Au total, 13 stations de métro ou de RER (pour certaines déjà fermées) seront inaccessibles durant cette période de huit jours (dont Concorde, Trocadéro, Champ de Mars-Tour Eiffel...), et d'autres plus ponctuellement. Certaines de ces fermetures se prolongeront d'ailleurs durant les Jeux.

La RATP a mis en ligne un plan complet des stations affectées entre jeudi et le 25 août, et un autre plan pour le 26 août, jour de la cérémonie, où l'offre de transports sera beaucoup plus restreinte.

Les périmètres de sécurité et les travaux d'installation des sites olympiques affectent également des dizaines de lignes de bus, avec des conséquences détaillées sur le site de la RATP. En prévision de ces restrictions, le ministère chargé des Transports a mis en ligne une carte interactive permettant d'anticiper les perturbations sur son trajet, avant et pendant les Jeux, aussi bien par la route qu'en transports en commun.