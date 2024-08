JO 2024 : les douanes saisissent 145 000 contrefaçons dans 17 entrepôts en région parisienne

Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit de "maillots de foot, de chaussures de sport, de 'goodies' estampillés Jeux de Paris 2024 (porte-clés, autocollants, jouets, etc.) et même des médailles olympiques contrefaisantes. Il y en a pour 10 millions d’euros de marchandises.

145 000 contrefaçons ont été saisies par 80 douaniers dans 17 entrepôts de "l'Est parisien" dans le cadre des JO de Paris, annonce jeudi 1er août dans un communiqué Thomas Cazenave, ministre démissionnaire délégué chargé des Comptes publics. Le ministre l'a annoncé jeudi lors d'un déplacement en Seine-Saint-Denis. "Cette vaste opération nommée 'Héraclès' a aussi permis le démantèlement d’un atelier de fabrication de contrefaçons", indique le ministère des Comptes publics.

Les douaniers ont saisi pour près de 10 millions d’euros de marchandises. L’amende finale pour les gérants des entrepôts s’ils sont identifiés (dossier transmis à la justice) peut s’élever à trois fois le montant de la marchandise saisie et 10 ans d’emprisonnement.

"Ces résultats remarquables ont été effectués le dernier jour d'une opération plus vaste de contrôles renforcés, pilotée par l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) et par la douane française, à laquelle participaient plusieurs autres pays européens", relève le ministre. "Ces saisies viennent ainsi s’ajouter à la saisie de près de 500 000 contrefaçons diverses dont 50 000 articles en rapport direct avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et le Championnat d'Europe de football 2024".

D'autres douanes européennes associées

Ces saisies interviennent dans le cadre d'une opération "d'envergure menée depuis le 28 décembre 2023 et qui s’achevait hier soir, 31 juillet. Cette opération associait plusieurs autres douanes européennes et visait à prévenir la commercialisation, sur le marché européen, de marchandises contrefaisantes à l'occasion des grands évènements sportifs prévus pendant l'été 2024", indique le ministère dans son communiqué.

Dans le détail, "il s’agit de maillots de foot, de chaussures de sport, de 'goodies' estampillés Jeux de Paris 2024 (porte-clés, autocollants, jouets, etc.) et même des médailles olympiques contrefaisantes. La douane a par exemple saisi 5 000 kits chez un importateur français, constitués d’accessoires à destination de supporters (lunettes, drapeaux, maquillage, etc.)".

Thomas Cazenave "félicite la douane française pour ces résultats remarquables qui reflètent son engagement dans la lutte anti-contrefaçons au niveau national".