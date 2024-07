Les tentatives d'homicide en France en hausse de 78% entre 2016 et 2023

Les plaintes pour tentatives d'homicide enregistrées en France par la police et la gendarmerie ont augmenté de 78% entre 2016 et 2023, selon les chiffres dévoilés jeudi 18 juillet par le service statistiques du ministère de l'Intérieur (SSMSI). Celui-ci publie pour la première fois des données fiabilisées sur le sujet.

🆕Le SSMSI publie la première édition de l’atlas départemental de la délinquance enregistrée en 2023 👉https://t.co/7dQwAx3lDX pic.twitter.com/pdKD07Nkwe — Interstats (@Interieur_stats) July 18, 2024

Au total, 4 015 victimes de tentative d'homicide ont été recensées par les forces de l'ordre en 2023, contre 2 259 en 2016, avec une augmentation annuelle moyenne de 9% sur la période, selon l'étude inédite du SSMSI.

Plus des trois quarts des victimes sont des hommes

Plus de huit tentatives d'homicide enregistrées sur dix (85%) ont été commises en dehors du cadre familial l'an passé, une part stable depuis 2021. Plus des trois quarts des victimes sont des hommes (77%), le plus souvent en dehors du cadre familial (93%). A l'inverse, les femmes représentent 65% des victimes dans le cadre familial, et même 73% dans le cadre conjugal.

à lire aussi Homicides en France : tuer par arme blanche est le mode opératoire le plus courant

Les jeunes âgés de 15 à 29 ans sont les plus exposés aux tentatives d'homicide, les hommes cinq fois plus que les femmes dans cette tranche d'âge. Les personnes mises en cause présentent le même profil que les victimes : des hommes (90%), âgés de 18 à 29 ans (47%).

La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte présentent, dans l'ordre, les plus forts taux de tentatives d'homicide, jusqu'à 12 fois plus qu'en France hexagonale. La Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône, le Val-d'Oise et Paris occupent les quatre premières places. La Lozère et le Lot enregistrent les taux les plus faibles.