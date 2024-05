Homicides en France : tuer par arme blanche est le mode opératoire le plus courant

Plus que les armes à feu. En France, tuer par arme blanche est le mode opératoire le plus fréquent. Entre 2019 et 2021, 29% des homicides ont été commis à l'aide d'un couteau, indique une note confidentielle récente de la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) que franceinfo a pu consulter.

Le taux d'homicides par arme blanche diffère en fonction des départements français. Il atteint son plus haut niveau (7,8 pour 100 000 habitants) à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans la Somme, les Ardennes, la Marne, la Mayenne, les Deux-Sèvres, la Haute-Vienne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Savoie, l'Ardèche, la Drôme et les Bouches-du-Rhône.

Selon le document consulté, les homicides par arme blanche sont principalement commis dans un contexte d'altercation entre connaissances. Viennent ensuite ceux qui se produisent dans la sphère familiale (35%) et plus spécifiquement dans le couple (22%). Par ailleurs, depuis 2019 la totalité des actes terroristes ont été commis à l'aide d'une arme blanche et 58% des homicides liés aux rivalités entre bandes. Près de quatre homicides par arme blanche sur dix se produisent sur la voie publique.

Cent-vingt attaques au couteau par jour en 2020

Concernant le profil des victimes, elles sont plutôt jeunes (38 ans en moyenne) et sont connues des services de police dans 46% des cas. Dans la plupart des cas, les victimes reçoivent plusieurs coups de couteau et dans la moitié des cas la victime décède avant l'intervention des secours.

Les mis en cause pour homicide par arme blanche sont de leur côté majoritairement des hommes (87% des cas) plutôt jeunes (33 ans en moyenne). La moitié d'entre eux sont sans emploi, un tiers est sous l'emprise de l'alcool et 63% sont connus de la justice. Ce type d'homicide est plus souvent commis dans des milieux sociaux plutôt défavorisés et marqués par des inégalités sociales.

La note précise également que les auteurs sont plus souvent de nationalité étrangère que ceux qui ont eu recours à un autre procédé pour tuer (27% contre 13%) et que lorsque le mis en cause pour homicide par arme blanche est étranger, la victime est également de nationalité étrangère dans 65% des cas.

Selon le dernier rapport de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, en 2020, on dénombrait 120 attaques au couteau par jour en France. Pour lutter contre ce type d'homicide, la justice expérimente en ce moment l'amende forfaitaire pour sanctionner le porte d'arme de catégorie D, soit les armes blanches : 500 euros d'amende (ou 400 euros si le contrevenant paie tout de suite). En cas d'amende, les couteaux sont saisis et détruits. Par ailleurs, il n'est également plus question d'aller automatiquement au commissariat pour être placé en garde à vue.

La phase d'expérimentation est en cours à Bobigny, Bordeaux, Lille, Lyon et à Paris, avec un "premier bilan" prévu au mois de juin. À noter que les homicides par arme blanche sont élucidés dans 92% des cas.