"L’un des tueurs en série français le plus longtemps recherchés" : le docu-fiction "Insoupçonnable" revient sur le parcours du "Grêlé"

France 2 diffuse mardi soir, à 21h05, les deux premiers épisodes d'"Insoupçonnable", la série-documentaire sur l'affaire du "Grêlé". Un docu-fiction qui revient sur l’histoire de François Vérove, tueur en série français qui a été recherché pendant plus de 30 ans. Patricia Tourancheau, journaliste spécialisée dans les faits divers et coréalisatrice de la série, nous parle de cette affaire.

Le 29 septembre 2021, François Vérove est retrouvé mort dans sa maison du Grau-du-Roi, près de Montpellier. Une lettre, signée de sa main et adressée à sa femme, confirmera le suicide de l’ancien gendarme et père de deux enfants. Il y avoue être le "Grêlé", un tueur en série, accusé de quatre meurtres et six viols, recherché depuis 35 ans.

Cette affaire, considérée comme le plus grand cold case de l’histoire judiciaire française, fait l’objet d’une série docu-fiction de quatre épisodes : Insoupçonnable. Elle retrace l’affaire du Grêlé à travers le récit de Daniel Zagury, psychiatre et expert auprès des tribunaux. Sa carrière et son travail ont inspiré son personnage, dirigé et réalisé par le réalisateur Elie Wajeman et la journaliste Patricia Tourancheau. Auteure d’un livre intitulé Le Grêlé : le tueur était un flic, elle revient, pour franceinfo sur la construction de cette série.

Pourquoi cette affaire constitue-t-elle un cas majeur de l’histoire criminelle française ?

Patricia Tourancheau : Il y a eu 35 ans de traque et d’enquête sur cette personne qui est à la fois un meurtrier et un violeur de petites filles, d’adolescentes mais aussi d’adultes. Le "Grêlé" est l’un des tueurs en série français qui ont été le plus longtemps recherchés.



Pouvez-vous nous décrire le profil du "Grêlé" ?

C’est un tueur qui était extrêmement éclectique, qui n’avait pas toujours le même type de victimes. L’un de ses modes opératoires, c’était d’approcher des adolescentes avec une carte tricolore et tout l'attribut du policier, prétextant un contrôle de police pour se faire emmener au domicile des jeunes victimes.



Pourquoi avoir choisi de réaliser un docu-fiction comme "Insoupçonnable" ?

Je pense qu’il faut regarder cette série parce que ce n’est pas un film d’horreur, c’est quelque chose de pensé où il y a le regard d’un psychiatre posé sur le parcours de François Vérove. La série permet de prendre de la hauteur, d’analyser, de comprendre comment un homme a priori lambda peut devenir ce genre de tueur en série.