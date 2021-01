La préfecture de police de Paris ouvre une enquête concernant la participation d'un policier à une émission de téléréalité

Une émission et une activité sur les réseaux sociaux qui ne plaisent pas à la préfecture de police de Paris. Selon une information du Parisien confimée par franceinfo, cette dernière a ouvert une enquête administrative "à l'encontre d’un policier afin d’établir l'existence de manquements au devoir exigé par sa fonction", précise la préfecture à franceinfo. En cause : sa participation à l'émission de téléréalité "Princes et princesses de l'amour", diffusée sur la chaîne W9, même si ce policier n'évoque pas sa profession.

"Sa hiérarchie n’avait pas été informée", indique la préfecture de police. Elle s'intéresse également à "différentes interventions sur les réseaux sociaux". Dans plusieurs vidéos postées sur le réseau TikTok, on voit le policier s'épancher sur "les avantages quand t'es flic", par exemple pour "sortir sans attestation" ou "choper des snaps et numéros sur les contrôles", rapporte Le Parisien.