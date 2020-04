Fillette grièvement blessée à Chanteloup-les-Vignes : les parents ont porté plainte contre X, les policiers présents interrogés

L'enquête du parquet de Versailles devra déterminer si l’une des balles de LBD utilisées par les forces de l'ordre a pu atteindre la fillette, ou si elle a été touchée par un autre projectile.

Les parents de la petite fille de cinq ans qui a été grièvement blessée, dans l'après-midi du samedi 4 avril à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), au moment même où des jeunes affrontaient la police, ont porté plainte contre X pour violences, a appris franceinfo mardi 7 avril auprès de la procureure de Versailles, Maryvonne Caillibotte.

La petite fille toujours en coma artificiel

Les policiers qui étaient présents samedi dans le quartier sensible de la Noé sont entendus, mardi 7 avril, dans l'après-midi, alors que l’oncle de la fillette a indiqué, selon nos informations, avoir ramassé juste après l’impact un objet qui pourrait être un morceau de balle de LBD.

La petite fille, blessée à la tête par un projectile non identifié, a été opérée dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 avril. Elle est toujours, mardi 7 avril, maintenue en coma artificiel et dans un état stable, a appris franceinfo de source proche de l’enquête.

Peut-être un tir de LBD

Les parents de l'enfant ont été entendus sur les circonstances de l’accident. Selon la procureure de Versailles, ces derniers ne sont "pas du tout vindicatif" et veulent simplement que la vérité éclate. Selon leur récit, samedi 4 avril, ils sont allés faire une promenade en fin d’après-midi et c'est sur le chemin du retour qu'ils ont vu leur petite fille, qui marchait quelques mètres devant eux, tomber brutalement après avoir été touchée par un projectile.

L’oncle de la fillette, qui est confiné avec le reste de la famille et qui participait à la balade, a ramassé, juste après l'impact, un objet non identifié qui "pourrait être un morceau de balle de LBD", a indiqué la procureure de Versailles. L'enquête du parquet de Versailles devra déterminer si l’une des balles de LBD utilisées par les forces de l'ordre a pu atteindre la fillette, ou si elle a été touchée par un autre projectile.

Des contrôles de confinement qui dégénèrent

Les policiers de Chanteloup-les-Vignes ont de nouveau dû intervenir dans le quartier sensible de la Noé, dans la soirée du lundi 6 avril, rapporte France Bleu Paris. Ils ont à nouveau dû faire usage de gaz lacrymogène et de LBD. Les effectifs de police "procédaient au contrôle d’individus dans le cadre du respect des règles du confinement" quand il ont reçu des projectiles, "dont des pierres", qui venaient "de groupes hostiles et des étages" des immeubles, a indiqué la direction départementale de la sécurité publique à France Bleu Paris. Il n’y a pas eu de blessé, ni de dégât ni aucune interpellation.