"EU Most Wanted" : comment fonctionne la liste des fugitifs les plus recherchés d'Europe, dont font partie trois Français ?

Europol, l'agence de police européenne, vient de renouveler la liste des criminels les plus recherchés dans l'UE. On vous explique le principe de cette campagne de communication participative.

Sur son site internet, Europol le désigne comme un homme "dangereux". Cyrille Picard devient l'un des trois Français les plus recherchés d'Europe en rejoignant la liste "EU Most Wanted", la campagne annuelle de l'agence européenne de police criminelle. Cet homme de 54 ans, suspecté d'avoir tué en l'étranglant sa fille de 10 ans, est introuvable depuis mai 2022. Voici comment fonctionne ce trombinoscope très particulier.

Une liste lancée en 2016

La liste des fugitifs les plus recherchés de l'Union européenne ("EU Most Wanted") a été lancée début 2016 par le réseau d'enquêteurs européens ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams) qui dépend d'Europol. Elle recense les criminels accusés ou condamnés pour des crimes "sérieux", explique Europol. C’est-à-dire pour meurtre, abus sexuel sur mineur, vol à main armée ou terrorisme.

Sur son site, Europol met en avant le profil de criminels recherchés et considérés comme particulièrement dangereux. (CAPTURE ECRAN / SITE D'EUROPOL)

Cette liste est régulièrement mise à jour. Lorsqu'un fugitif vient d'être arrêté, une bannière jaune "arrested" apparaît et clignote. Il n'est alors plus possible de consulter le profil. Les profils récemment ajoutés sont, eux, en "tête d'affiche", tout en haut de la liste. En 2023, 50 profils de fugitifs ont été ajoutés, précise Europol.

Que contient le profil des fugitifs ?

En cliquant sur un profil, l'internaute est redirigé vers une sorte de carte d'identité précisant les crimes dont est accusé le fugitif et par quel pays il est recherché. On y retrouve aussi ses origines et caractéristiques physiques (taille, lieu de naissance...). On peut également lire le détail des faits qui lui sont reprochés, les grandes étapes de l'enquête et les éventuelles décisions de justice.

Certains criminels sont désignés comme particulièrement dangereux : une bannière rouge "Dangerous" ("dangereux") apparaît sur leur photo.

Qui sont les trois Français recherchés ?

La liste contient actuellement 60 profils (56 hommes et 4 femmes), dont 28 sont considérés par les autorités comme "dangereux" et dont le profil est barré par une bannière rouge. Parmi ces derniers, on compte trois Français : Cyrille Picard (54 ans), Karim Ouali (47 ans), recherché pour meurtre, et Farid Touloun (51 ans), recherché pour vol à main armé et trafic de stupéfiants.

Dans les fiches détaillées, on apprend ainsi que Cyrille Picard, en fuite depuis le 12 mai 2022, "a été aperçu pour la dernière fois quelques jours après les faits, sur la côte ouest française avec son chien Tyson. Le fugitif est considéré comme dangereux. Il sait manier les armes et est capable de vivre avec très peu de ressources".

Karim Ouali, lui, est recherché depuis le 27 avril 2011, alors qu'il travaillait comme contrôleur aérien à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. "Il a assassiné un de ses collègues à coups de hache amérindienne. Il souffrait d'une manie de persécution et était dans un état psychotique. Après avoir commis son meurtre, il s'est enfui. Il a des tatouages ​​tribaux sur la poitrine et une perruque ainsi qu'un grain de beauté sur la joue droite", lit-on en anglais.

Enfin, le troisième français de cette liste, Farid Touloun, est présenté comme "un des leaders d’une organisation criminelle dont les membres, particulièrement déterminés et violents ont effectué une série de vols à main armée dans la région lyonnaise" dans les années 1990. Condamné à plusieurs reprises et incarcéré, dans la nuit du 10 juin 2005, avec l’assistance de trois complices, il est soupçonné d'avoir, avec des complices, tiré sur une voiture où se trouvaient des malfaiteurs rivaux sur la commune de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), tuant l'un d'eux. "Farid Toloun est un individu particulièrement dangereux. Il n'a pas hésité à faire feu sur des policiers à plusieurs reprises pour favoriser sa fuite, en France comme à l’étranger", conclut l'avis de recherche d'Europol.

Un site participatif

La raison d'être de cette liste "EU Most Wanted" est de permettre au grand public de regarder ces visages et de lui permettre de contacter Europol s'il reconnaît l'un des fugitifs. "Et si vous étiez notre prochain héros ?", propose l'agence européenne sur son site internet avec le hashtag #BeOurNextHero sur les réseaux sociaux.

À gauche de chaque profil, on peut ainsi donner des informations, de façon anonyme ou non, et transmettre éventuellement ses coordonnées pour être contacté par les enquêteurs de l'ENFAST. Un numéro de téléphone et une adresse mail sont par ailleurs indiqués si l'on préfère les joindre directement.

#BeOurNextHero | 🦸 Réveillez le super-héros qui sommeille en vous ! Car chaque détail insignifiant peut mener à la résolution d'une affaire criminelle. La #PoliceJudiciaire et @Europol ont besoin de vous !

🕵️‍♀️ Aidez-nous à retrouver Cyrille Picard !@Gendarmerie @prefpolice… pic.twitter.com/PZ7wesrqTr — Police nationale (@PoliceNationale) December 12, 2023

Pour certains fugitifs, une récompense est carrément promise et le montant affiché. Ainsi, toute personne qui sera en mesure de donner la localisation de Jacek Piotr Jaworek, un criminel allemand recherché par la Pologne, recevra 4 300 euros.

Pour quels résultats ?

Depuis sa création, il y a huit ans, la liste "EU Most Wanted" a permis l'arrestation de 50 fugitifs, affirme Europol. L'agence indique également que sur la seule année 2022, 21 affaires ont été élucidées grâce à cette campagne de communication au grand public.