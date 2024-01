Le Français Cyrille Picard devient le fugitif le plus recherché en Europe

Cyrille Picard devient le fugitif français le plus recherché en Europe. L'agence Europol l'a mis en tête d'affiche de sa campagne annuelle "Most Wanted", une opération de communication visant à informer le grand public et à recueillir des renseignements, a appris jeudi 18 janvier franceinfo.

Cet homme de 54 ans, inconnu du grand public, à la personnalité "troublante" et au "physique de monsieur tout le monde" aux dires des enquêteurs, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Dans un contexte de séparation, il est suspecté d'avoir tué en l'étranglant sa fille de 10 ans en mai 2022 en Haute-Savoie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par franceinfo (@franceinfo)

L'enquête a montré que ce fugitif s'est d'abord dirigé vers Paris, avant d'être aperçu en Charente-Maritime trois jours après l'assassinat. Et depuis le 15 mai 2022, plus aucune trace de cet homme. Bon navigateur, il est susceptible d'avoir fui par la mer et de se cacher à l'étranger.

Un fugitif considéré comme dangereux

L'enquête a ainsi pris un tour international, c'est pourquoi la brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) a décidé de désigner Cyrille Picard dans sa grande campagne de communication pour retrouver les principaux fugitifs européens. Son profil inquiète les policiers, "lors de la pandémie de Covid-19 il a pris fait et cause des thèses complotistes, il s'est même intéressé au thème survivaliste. On est sur quelqu'un qui a la capacité de tenir dans la durée, et peut-être de changer d'apparence physique et d'identité dans le but de fuir la justice", indique le commissaire Guillaume Lacassin, le chef de la BNRF, joint par franceinfo.

Un an et demi après sa fuite, les enquêteurs de la BNRF ne désespèrent pas de retrouver sa trace, comme l'assure Guillaume Lacassin. "Il est important pour nous que des gens puissent rebondir sur un détail et se dire 'tiens ça me fait penser à cette fiche de recherche concernant Cyrille Picard et il est important que je le dise à la police'", dit ce commissaire. Et les résultats sont là : un Français condamné pour viol, inscrit sur cette liste il y a trois ans, a pu être retrouvé en Espagne et purger sa peine en France.