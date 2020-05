Christophe Castaner répond à Camélia Jordana : "La liberté du débat public ne permet pas de dire tout et n'importe quoi"

"La liberté du débat public ne permet pas de dire tout et n'importe quoi", a déclaré lundi 25 mai Christophe Castaner, alors qu'il était interrogé sur les propos de la chanteuse Camélia Jordana sur la police, tenus lors d'une émission télévisée samedi soir.

Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé lors d'une visite un commissariat du 17e arrondissement de Paris, consacrée à la lutte contre les rodéos urbains. "Ce qui a été affirmé à ce moment-là, selon lequel 'des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau par la police' est faux, est injuste. Et donc j'ai souhaité dénoncer ces propos-là", a affirmé Christophe Castaner. "Ensuite il y a la liberté du débat, il y a des procédures en cours, les syndicats ont engagé des procédures sur ce sujet-là".

Il n'est pas question de laisser salir l'honneur de la République quand elle est mise en cause par ce type d'allégation.Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieurà franceinfo

Dès dimanche, le ministre avait répondu à Camélia Jordana, qualifiant ses propos de mensongers et honteux" dans un tweet :

Non madame, « les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue » ne se font pas « massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau ».

Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine & la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve. https://t.co/xYv1owFyVf