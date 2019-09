Philippines : une Américaine a tenté de quitter le pays avec un nouveau-né

Aux Philippines, une Américaine de 43 ans encourt la prison à vie. En effet, elle a tenté de quitter le pays avec dans ses bagages, un nouveau-né de six jours. Et ce sans avoir engagé de procédure d'adoption. Sur les caméras de surveillance, on la voit passer tranquillement tous les contrôles de l'aéroport de Manille (Philippines) en tant que passagère seule. Le personnel, concentré sur le contrôle des bagages, ne se soucie pas des papiers administratifs.

Stoppée in extremis

Son plan a failli réussir, mais in extremis, le personnel de la compagnie Delta Airlines remarque la femme et l'enfant qui n'a pas de documents de voyage. La police est alertée, la femme arrêtée sur-le-champ. L'Américaine, qui a déjà deux enfants, assure que la mère du nourrisson lui avait demandé d'en prendre soin, mais en dehors de tout cadre légal. Accusée de trafic d'être humain, elle risque la prison à vie.