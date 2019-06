Philippines : les chariots de tous les dangers

À Manille, aux Philippines, on peut apercevoir des parasols qui se déplacent sur une voie de chemin de fer. Ce ne sont ni des trains ni des tramways, et ces drôles de chariots n'ont même pas de moteurs. Ils sont fabriqués à partir de bouts de métal récupérés et poussés par leurs propriétaires en sandales. C'est le transport en commun le moins cher de la capitale des Philippines. Les passagers paient 15 centimes d'euros par trajet. C'est aussi le plus dangereux, car des trains peuvent surgir à tout moment.

Jusqu'à 100 passagers par jour

Les opérateurs de ces chariots vivent juste au bord des voies, dans des bidonvilles avec leur famille. Parmi eux, il y a Nino. Sa journée commence avec les premiers rayons du soleil. "J'ai commencé à 12 ou 15 ans. J'ai laissé tomber les petits boulots comme gardien de parking et je me suis concentré sur les chariots, parce qu'on gagne plus d'argent", explique-t-il. Les bons jours, Nino peut transporter jusqu'à 100 personnes.

Le JT

Les autres sujets du JT