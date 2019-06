Perpignan : une fillette de 3 ans a vécu pendant six jours, seule, à côté du cadavre de sa mère

Sale et assoiffée, la fillette a fini par être prise en charge par des voisines de palier.

Une fillette de trois ans et demi a passé six jours, seule, dans un appartement de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Selon Le Parisien, Lilas croyait que sa maman dormait. En réalité, elle était morte. C'est une voisine de palier qui a fini par donner l'alerte, jeudi 20 juin.

"Je trouvais étrange que la petite dorme sur le balcon, raconte-elle au journal. Mais, lorsque je la questionnais, chaque jour, invariablement elle répondait que sa maman dormait, ce qui était plausible puisque la jeune femme vit surtout la nuit. Et elle a fini par ajouter que maman dormait dans les WC."

"Elle a ouvert une boîte de raviolis pour se nourrir"

La petite fille ne s'est pas lavée pendant plusieurs jours. "Elle était dans un grand état de crasse", raconte une autre voisine. Lilas a expliqué qu'elle avait soif car "l'eau est coupée dans l'appartement à la suite d'un problème de fuite". Et a dit aussi qu'elle n'avait "plus rien à donner à manger" à Cali, leur petite chienne.

Pour manger, "la petite a géré la situation avec une très grande intelligence", rapporte une voisine. "Elle a réussi à ouvrir une boîte de raviolis pour s'alimenter et elle a fait ses besoins dans son petit pot."

Selon les premières constatations, le décès de la maman pourrait remonter à samedi dernier, "soit six jours et six nuits de survie devant la porte fermée des WC". La mère était "suivie par les services sociaux vraisemblablement pour des problèmes d'addiction". Une autopsie va déterminer les causes de la mort, "qui ne semblait pas présenter de caractère criminel". Lilas, elle, a été hospitalisée.