Pau : ce que l'on sait de la mort d'un homme de 32 ans, battu à mort par des adolescents

Dans la soirée de vendredi 18 mai, un homme de 32 ans a été roué de coups par un groupe d'adolescents devant une dizaine de témoins.

Les témoins qui ont assisté à la scène évoque un moment d'une rare violence. Une enquête pour meurtre a été ouverte après la mort d'un homme de 32 ans, vendredi 18 mai, à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Celui-ci a été battu à mort par un groupe de mineurs devant une dizaine de témoins, près d'une aire de jeu du quartier de Saragosse. Franceinfo revient sur les faits.

Que s'est-il passé ?

Les faits se sont produits vendredi vers 19 heures, dans le quartier populaire de Saragosse à Pau. Ce soir-là, une dizaine d'adolescents prend à partie un habitant du quartier et le frappe violemment. L'homme s'effondre, mais les coups continuent de pleuvoir. Laissée agonisante, la victime meurt quelques minutes plus tard.

L'homme est décédé vendredi en pleine rue d'un quartier de Pau à la suite d'une rixe collective dirigée contre lui.Cécile Gensac, procureur de la République de Pauà l'AFP

Selon deux mères de familles, présentes sur les lieux au moment de l'agression et entendues par la police paloise, la victime a été assaillie et rouée de coups à l'aide d'une chaise et de barres de plexiglas notamment, rapporte Sud Ouest. "Ils étaient près d'une dizaine à l'attaquer. Une fois qu'il était à terre, ils n'ont pas arrêté. L'un des jeunes lui a donné un grand coup de pied dans la tête, après c'était fini", raconte un Palois à la République des Pyrénées. Selon des témoins, quatre des auteurs auraient continué à porter des coups à la victime alors qu'elle était tombée au sol, au pied du mur d'une caserne de pompiers de Pau.

Certaines personnes ont tenté d'intervenir pour mettre un terme aux coups, sans y parvenir, ajoute France Bleu Béarn. Les secours, alertés vers 19 heures, ont tenté durant une heure et demie de réanimer la victime. En vain.

Qui était la victime ?

L'homme qui a été pris à partie était un habitant du quartier et "venait faire du sport ici de temps en temps", rapporte un Palois dans La République des Pyrénées. De nationalité burkinabée, il était âgé de 32 ans. Il n'était pas connu des services de police.

Selon France Bleu Béarn, il aurait eu une altercation avec des jeunes la veille de sa mort. De son côté, Sud Ouest suggère que la rixe a pu avoir pour origine "le City-stade, où la victime jouait, semble-t-il, fréquemment au ballon entre jeunes adultes". "Une autopsie du corps de la victime aura lieu prochainement à l'institut médico-légal de Toulouse", a indiqué la procureure de la République de Pau. Elle devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances de la mort.

Qui est impliqué ?

"Ils étaient 12 sur lui", affirme une riveraine auprès de Sud Ouest, qui précise que les agresseurs étaient âgés de 14 à 17 ans. "C'est des ados, ils jouent au foot, ils ont entre 16-17 ans maximum", confirme auprès de France 2 une habitante qui a été témoin de la scène.

Voir la vidéo FRANCE 2

"Ils foutent le bordel", renchérit un autre riverain dans La République des Pyrénées. "Avant je venais ici me détendre, jouer sur le city-stade. Mais même ça, ils ont voulu le brûler. Ils l'ont déjà détérioré. Mon frère m'a dit de ne plus m'approcher", ajoute-t-il. Selon les témoins, tous les agresseurs présumés se sont dispersés à l'arrivée des secours. Pour l'heure, la police n'a procédé à aucune interpellation.

Quelles sont les réactions ?

"C'est un quartier où il y a souvent des petites bagarres, mais autant de violence, c'est inouï", témoigne au micro de France Bleu Béarn, une femme de 75 ans, vivant à Saragosse depuis 30 ans. Le maire de la ville, François Bayrou, s'est dit "énormément choqué". Il condamne les faits, dans les colonnes de Sud Ouest.

Ce sont des faits gravissimes, des actes de violence intolérables et criminels, commis - circonstance aggravante - semble-t-il par des adolescents.François Bayrou, maire de Pauà "Sud Ouest"

"Une enquête de flagrance a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de la mort", a indiqué la procureure de la République de Pau, Cécile Gensac. La police judiciaire et la sûreté départementale ont été co-saisies.