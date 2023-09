Paris : deux blessés graves et six blessés légers après l'incendie d'un appartement dans le 18e arrondissement

Le feu s'est déclenché tôt lundi matin, dans un appartement près de la porte d'Aubervilliers, selon les informations de France Bleu Paris.

Temps de lecture : 1 min

Un incendie qui s'est déclenché lundi 25 septembre, au petit matin, dans le 18e arrondissement de Paris a fait deux blessés graves et six blessés légers, a appris France Bleu Paris auprès des pompiers de la capitale. Le feu s'est déclenché à 5h15 boulevard Ney, dans un appartement de 40 mètres carrés, au deuxième étage d'un immeuble qui en compte six. Le bâtiment est situé au 16 boulevard Ney, près de la porte d'Aubervilliers.

Un homme et une femme sont dans un état grave. Six autres victimes sont plus légèrement touchées. Elles ont toutes été transportées à l'hôpital selon les pompiers. D'importants moyens ont été déployés sur place avec 45 engins dépêchés en urgence et 120 pompiers ont été mobilisés. Ils ont procédé à quatre sauvetages et sept mises en sécurité. Les pompiers ont utilisé des lances à incendie, et le feu est désormais éteint.