"On a entendu tellement de choses" : le couple condamné pour dénonciation calomnieuse après avoir accusé un curé d'attouchements plaide la bonne foi

Le couple, condamné à de la prison avec sursis, avait alerté le procureur de la République sur de possibles attouchements, contredit par l'enquête.

Après avoir été condamné par le tribunal de Châlons-en-Champagne, dans la Marne, pour dénonciation calomnieuse mercredi 27 février, le couple qui avait alerté sur de possibles actes pédophiles pratiqués par un prêtre, plaide sa bonne foi. Ils estiment avoir été "coincé" car l'Église "n'écoute pas les gens qui ont besoin d'elle", rapporte France Bleu Champagne-Ardenne. Le couple a écopé de trois mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende chacun.

Avant d'alerter le procureur de la République sur de possibles attouchements sur mineur, Jean-Louis et Marie-Jeanne Martin avaient d'abord alerté un évêque. "Au départ, on voulait simplement signaler des faits anormaux et on voulait que ce soit réglé", regrette le mari alors que l'enquête a montré que les actes présumés dénoncés n'avaient pas eu lieu.

Jean-Louis Martin assume n'avoir eu "aucune" certitude quant à ces accusations, "on a entendu tellement de choses". "On passe pour quoi ? Alors qu’on voulait simplement dire nous avons eu peur, qu’est-ce qu’il faut faire ? Nous, notre souci c’était [que] nos petits-enfants vont revenir nous voir parce qu’ils nous aiment bien, [et qu'on] voudrait avoir la tranquillité d’esprit quand ils vont se balader dans le village".