Reportage "Que les gamins sachent nager, c'est ma récompense !" : pour lutter contre les noyades, une association marseillaise réconcilie tous les ans un millier d’enfants avec la nage

Alors que chaque année en France un millier de personnes décèdent de noyade, à Marseille, depuis dix ans, l’association Le Grand Bleu a appris à nager à quelque 15 000 petits Marseillais.

Une dizaine d'enfants, bonnets jaunes sur la tête, rentrent très progressivement dans l'eau dans cette partie délimitée par des boudins sur la base nautique des Corbières, celle des quartiers nord de Marseille. Les enfants ont entre cinq et douze ans. Abdul, 8 ans, se met sur le ventre, pas très à l'aise. "J'apprends à nager... et puis à flotter, aussi... pour pas que je me noie !", confie le petit garçon.

À Marseille, près de la moitié des enfants en CM2 ne savent pas nager, et c'est même deux tiers d'entre eux dans les quartiers prioritaires. Djibril, l'un des cinq maîtres nageurs de l'association Le Grand Bleu, insiste sur cet aspect sécuritaire : la noyade reste la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans.

"Il faut vraiment qu'ils arrivent à s'en sortir dans l'eau, à être à l'aise, à se sauver. C'est dire que même si l'un d'eux saute ou tombe d'un bateau, il faut qu'il puisse revenir à la nage." Djibril à franceinfo

Aussi un travail est réalisé sur la peur de l'eau que tous les enfants connaissent de près ou de loin. C'est le cas de la cousine d'Islam : "Quand on va à la piscine, elle pleure... Alors elle ne peut pas nager !"

15 000 petits Marseillais réconciliés avec l'eau

En onze ans, l'association de Brahim Timricht a réconcilié plus de 15 000 petits Marseillais avec l'eau. "C'est juste... wow !, sourit Djibril. Que les gamins sachent nager, c'est ma récompense !" Son nouveau combat désormais ? Les adultes ! "On a les mamans qui ont mis la tête sous l'eau pour la première fois de leur vie, alors que 95 % sont méditerranéennes. La peur les fragilise, alors elles préfèrent garder leurs gamins à la maison ou en bas du quartier plutôt que de venir à la mer", indique Djibril.

"Je suis pragmatique : j'apprends à nager et comme ça on enlève la peur à tous et tout le monde peut profiter de nos 57 kilomètres de façade maritime !" Djibril à franceinfo

Et il y a aussi les grands-mères, comme Zara, 66 ans : "Il y a un petit jeune qui m'a donné le courage de vaincre cette peur, sourit-elle, ravie. C'est formidable ! Je me suis sentie libre, j'étais détendue ! Bon, je ne nage pas encore comme un poisson, mais..." De la base nautique, on aperçoit la plage des Corbières, la vraie, celle avec du sable : Zara et le enfants pourront désormais en profiter totalement.