Pyrénées-Atlantiques : un enfant de trois ans dans un état grave après une noyade dans une piscine familiale

Un enfant de trois ans a été transporté par les secours à l'hôpital de Pau mercredi après une noyade dans une piscine individuelle à Aressy (Pyrénées-Atlantiques). Il se trouve dans un état grave.

Appel à la vigilance des parents

Mercredi, le gouvernement a appelé à la vigilance après plusieurs accidents de noyade cette semaine. Trois enfants de moins de six ans se sont noyés accidentellement, lundi, en Indre-et-Loire, où s'était déplacé mardi Adrien Taquet, le secrétaire d'Etat chargé de l'Enfance et des Familles, pour appeler tous les adultes à la vigilance. "Une période caniculaire arrive en fin de semaine dans notre pays et il faut que les adultes soient particulièrement vigilants quand des enfants se baignent", a insisté Adrien Taquet.

Chaque année, plus d'une cinquantaine d'enfants de moins de 13 ans meurent noyés. C'est même la première cause accidentelle de décès chez les moins de 25 ans.

Ce mercredi, deux trentenaires ont été également victimes de noyade dans l'Hérault, selon les informations de France Bleu Hérault. Le premier s'est noyé dans un cours d'eau, le ruisseau le Casselouvre, sur la commune de Rosis. Les pompiers n'ont pas pu le ranimer. A Palavas, c'est un homme de 35 ans qui a fait un malaise dans l'eau. Pris en charge par les sauveteurs du poste de secours, puis par les pompiers, il a été transporté aux urgences du CHU de Montpellier par hélicoptère.