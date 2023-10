Normandie : un mort et deux blessés après que des munitions datant de la Seconde Guerre mondiale ont explosé dans une commune de la Manche

Des personnes venues vider la maison d'un centenaire décédé ont jeté au feu un sac qui contenait "entre 15 et 20 kilos d'explosifs". L'explosion a été entendue à sept kilomètres à la ronde.

Temps de lecture : 2 min

Une explosion mortelle s'est produite samedi 30 septembre vers 9 heures du matin dans la commune de La Meauffe, au lieu-dit la cour Talvas, dans le département de la Manche (Normandie). Un homme de 64 ans est mort, rapporte France Bleu Cotentin. Une enquête judiciaire a été ouverte, confiée au parquet de Coutances. Elle devra déterminer les circonstances de cette explosion.

>> Dépollution : "il faudra encore 100 ans pour venir à bout des bombes larguées près de nos côtes pendant la Guerre"

Deux personnes ont été blessées : un homme de 64 ans, grièvement touché et qui a été évacué par hélicoptère au CHU de Caen, et un homme de 51 ans, blessé légèrement et transporté à l'hôpital de Saint-Lô. Les pompiers ont également pris en charge deux personnes qui étaient en état de choc, mais qui n'ont pas eu besoin d'être hospitalisées.

Vitres brisées, toitures envolées

Selon les premiers éléments de l'enquête, cinq personnes s'étaient retrouvées samedi pour vider une maison mise en vente, après le décès du propriétaire, un centenaire, il y a un an. Lors de leur tri, ils ont allumé un feu à l'extérieur (une pratique pourtant interdite), près de bâtiments dans le hameau inhabité de la cour Talvas, situé sur la commune de La Meauffe.

Ces personnes ont alors "jeté dans le feu un sac contenant entre 15 et 20 kilos d'explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale, dont des obus qui avaient été démontés", explique le maire de La Meauffe Pascal Langlois à France Bleu Cotentin. L'explosion qui a suivi a "été entendue dans des villages à sept kilomètres autour, un bruit impressionnant". Le souffle provoqué par l'explosion a touché une maison non occupée et un hangar agricole, "brisant les vitres et faisant s'envoler les toitures".

Cinq autres kilos d'explosifs retrouvés

Des moyens très importants ont été déployés : une trentaine de sapeurs-pompiers, une équipe médicale du SMUR et l'hélicoptère Dragon 50, ainsi que la gendarmerie. Des équipes de déminage et un spécialiste des risques chimiques ont également été mobilisés. Le secteur a été bouclé, le temps que les opérations se déroulent.

Après une inspection du site, les démineurs ont retrouvé cinq autres kilos de munitions datant de la Seconde Guerre mondiale. Elles ont été détruites dans un champ voisin vers 17 heures, rapporte France Bleu Cotentin. La route départementale RD 974 est désormais rouverte à la circulation, précise la préfecture de la Manche dans un communiqué.