Nice : une femme de 53 ans rouée de coups en pleine rue, le suspect d'une vingtaine d'années en garde à vue

Le pronostic vital de la victime, hospitalisée dans un "état très grave", est toujours engagé. Une procédure a été ouverte pour "tentative d'homicide".

Une femme âgée de 53 ans a été rouée de coups en pleine rue à Nice, peu après 3 heures dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 septembre, a appris France Télévisions de source policière, confirmant une information de BFM Nice Côte d'Azur. L'agression a eu lieu "à l'intersection de la rue d'Italie et de la rue Durante", dans le centre-ville, selon un communiqué du tribunal judiciaire de Nice.

Sur les images de vidéosurveillance, on voit un jeune homme faire chuter la victime à terre "sans raison apparente" et sauter sur sa tête. Elle a été hospitalisée dans un "état très grave", précise le communiqué et son pronostic vital est toujours engagé.

La brigade anticriminalité est intervenue et a arrêté le suspect, âgé d'une vingtaine d'années, un peu plus loin. Il a été placé en garde à vue et une procédure a été ouverte pour "tentative d'homicide". L'enquête a été confiée à la brigade de sûreté départementale. Son identité n'a pas encore été formellement établie et "aucun antécédent n'a été mis en évidence", ajoute le communiqué du parquet.