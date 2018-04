Nice : un écolier de trois ans fugue et traverse la ville en bus

L'enfant a échappé à la surveillance des équipes pédagogiques au moment de la transition entre l'école et la garderie à 16h30.

Plus de trois heures de panique. Mohammed, un enfant de trois ans, s'est échappé de son école de Nice (Alpes-Maritimes), mardi 17 avril. "Mardi soir, en allant chercher mon enfant à 18 heures, à la garderie, ils nous ont dit qu'il n'était plus dans l'établissement depuis 16h30. Ma vie s'est arrêtée. J'ai eu tellement peur", raconte sa maman à Nice matin.

L'enfant a échappé à la surveillance des équipes pédagogiques au moment de la transition entre l'école et la garderie. L'écolier aurait ensuite pris le bus pendant 45 minutes avant de descendre à un arrêt à l'autre bout de la ville.

Repéré par un automobiliste, Mohammed a été récupéré par sa maman, 3h30 après sa disparition, sain et sauf. "Je vais porter plainte contre l'école (...). On n'a refusé de prendre ma plainte parce que mon fils a été retrouvé et qu'il n'a pas été blessé. Mais je ne vais pas en rester là (...) ! Il faut que cette histoire serve de leçon pour que les enfants soient en sécurité !", confie-t-elle au quotidien.