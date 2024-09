Naufrage d'un bateau de migrants : "Ces passeurs sont des crapules, mais nos États sont des crapules", tacle l'association Utopia56

"Ces passeurs sont des crapules, mais nos États sont des crapules", a taclé sur franceinfo Yann Manzi, cofondateur de l’association Utopia56, alors qu'au moins huit migrants sont morts dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 septembre, dans une tentative de traversée de la Manche, au large d'Ambleteuse (Pas-de-Calais). Les naufragés venaient du Soudan, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Afghanistan, de la Syrie et de l'Érythrée, selon le préfet.

Plus de 45 migrants sont morts depuis le début de l'année en tentant la traversée de la Manche vers la Grande-Bretagne. En 24 heures entre vendredi et samedi, "200 naufragés ont été secourus", selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar). Sur l'ensemble de la journée, "18 tentatives de départs d'embarcations ont été suivies".

"Tous les moyens" sont mis "dans la sécurité et pas assez dans les aides au sauvetage"

À l'approche de l'automne, la météo se dégradant et les températures baissant, les tentatives s'accélèrent et les traversées deviennent de plus en plus dangereuses. "Les gens continueront à mourir et continueront à mourir tant qu'on n'aura pas des routes sûres vers l'Angleterre", explique Yann Manzi. Après le drame de la nuit, les équipes de l’association Utopia56 "ont été mises de côté par les forces de l'ordre pour ne pas qu'on puisse intervenir", déplore-t-il.

Il dénonce également que le gouvernement n'avait pas fait assez contre les trafics et les passeurs: "Bien sûr, les passeurs ont leur rôle. Bien sûr, ces passeurs sont des crapules, mais nos États sont des crapules. Nos États, aujourd'hui, ont construit une Europe forteresse. C'est tout simplement insupportable de faire croire que toute la misère du monde arrive sur notre continent alors qu'il n'existe en fait que 14% de ces gens qui vont vers les pays développés", a-t-il expliqué, très ému.

"C'est tout simplement une supercherie, une honte. J'ai honte pour ma France, pour mon pays. J'ai honte de ce qu'on fait" Yann Manzi à franceinfo

Yann Manzi estime que la France "est en train de détruire nos valeurs en faisant croire qu'on est envahis". Selon lui, "ces politiques sont folles. Cette extrême droite tue les gens et va continuer à tuer les gens", lâche-t-il, avant de regretter que "tous les moyens" soient mis "dans la sécurité et pas assez dans les aides au sauvetage". Selon lui, "les moyens sont insuffisants par rapport à la réalité de ce qui se passe. Il est temps d'agir pour sauver des vies, il faut ouvrir des ferries. C'est tout ce qu'on a à faire", affirme-t-il.