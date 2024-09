Naufrage de migrants dans la Manche : le gouvernement "n'a pas fait suffisamment" contre les trafics et les passeurs, estime Guillaume Kasbarian

"J'espère qu'on arrivera à dépasser nos clivages" pour "être à la fois le plus humain et le plus ferme possible sur les questions migratoires", a déclaré dimanche 15 septembre sur franceinfo Guillaume Kasbarian, ministre délégué démissionnaire chargé du Logement alors qu'au moins huit migrants sont morts dans la nuit de samedi à dimanche, dans une tentative de traversée de la Manche, au large d'Ambleteuse (Pas-de-Calais). "Avec humilité, il faut savoir reconnaître ce qu'on n'a pas fait suffisamment et encourager celles et ceux qui veulent faire plus à l'avenir", a-t-il ajouté.

"Ce sont des drames à la fois terribles, qui nous posent des questions d'humanité, mais aussi des questions autour de notre politique migratoire, de la lutte aussi contre les trafics, contre les passeurs", a-t-il expliqué. Guillaume Kasbarian ne veut pas définir ce que doit être la politique migratoire du prochain gouvernement de Michel Barnier : "Je me garderai bien de donner des leçons de morale dans un moment aussi tragique", dit-il.

Le ministre démissionnaire admet que le gouvernement n'a pas fait assez dans la lutte contre les passeurs et les trafics : "On peut toujours faire plus. Je ne considère pas qu'on a atteint tous les objectifs sur les questions migratoires. On a fait le maximum sur un temps qui nous est imparti, mais il y a toujours bien évidemment plein d'améliorations à faire", a-t-il estimé.

Dans la journée de samedi, entre 7h et 19h, avant cette nouvelle tentative, les autorités ont recensé 11 traversées ou tentatives impliquant 544 migrants, a appris franceinfo.

