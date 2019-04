Nantes : un jeune homme abattu dans un bar du centre-ville

Le jeune homme, employé d'un bar à chicha, le Moonlight, situé rue Maréchal Joffre, a été tué par balles à 1h40 du matin. C'est la cinquième fusillade en cinq jours dans l'agglomération.

Un jeune homme de 23 ans a été tué par balles dans la nuit de lundi à mardi dans un bar du centre-ville de Nantes, rapporte mardi 23 avril France Bleu Loire Océan.

Le jeune homme, employé d'un bar à chicha, le Moonlight, situé rue Maréchal Joffre, a été tué par balle à 1h40 du matin. Des douilles d'arme automatique ont été retrouvées sur place. La police judiciaire a été saisie. Ce mardi à 8h45, la rue était toujours bloquée et la police toujours sur place.

Cinq fusillades en cinq jours

Des patrouilles de police renforcées avaient pourtant été mise en place dès lundi après-midi après la série de coups de feu qui a eu lieu dans l'agglomération. En cinq jours, un personne est morte et six ont été blessées lors de cinq fusillades qui ont eu lieu dans l'agglomération nantaise.

Dans la nuit de dimanche à lundi, quatre personnes ont été blessées après des tirs dans le quartier de Bellevue, entre Saint-Herblain et Nantes. La même nuit, des coups de feu ont été entendus quartier du Breil à Nantes. Plus tôt dans la journée un jeune homme de 16 avait été blessé balle aux Dervallières à Nantes. Et vendredi, un jeune de 20 ans avait reçu trois balles, quartier Bellevue.