Meurtre de Philippine : le suspect déjà condamné pour le viol d'une femme en 2019

Le suspect du meurtre de Philippine, Taha O., avait été condamné pour un viol commis en 2019 dans le Val-d'Oise. Il avait été libéré après cinq ans de prison.

Taha O., suspect du meurtre de Philippine, a commis un viol en 2019 à proximité du bois de Taverny, dans le Val-d'Oise. Ce jour-là, il croise une jeune femme de 23 ans qu'il emmène à l'abri des regards, avant de l'agresser. Quelques minutes après, avec sang-froid, elle propose à son agresseur de se revoir chez elle et lui donne son numéro. L'homme l'appelle et donne son identité et sa localisation aux enquêteurs, qui l'interpellent.

Une victime bouleversée par le meurtre

Le stratagème de la victime a impressionné les policiers. "Elle avait réussi (…) psychologiquement, à gérer sa sortie et à sauver sa vie", se souvient Frédéric Lauze, ancien directeur de la sécurité publique du Val-d'Oise. Jointe par téléphone, la mère de la victime a assuré que sa fille était bouleversée par le meurtre de Philippine. Taha O. a été condamné à sept ans d'emprisonnement pour le viol commis en 2019 et a été libéré cinq ans après, bénéficiant des réductions automatiques de peine que la loi permettait à l'époque.

