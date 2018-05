Aisne : le corps d'un garçon de 9 ans portant "des traces de viol" retrouvé, une personne en garde à vue

Le garçon était parti cueillir des cerises dans la campagne quand ses parents ont signalé sa disparition à la gendarmerie, précise France 3 Hauts-de-France.

Une personne a été placée en garde à vue, après le meurtre d'un garçon de 9 ans, au Hérie-la-Vieville (Aisne), annonce le parquet de Laon. Le corps de l'enfant a été retrouvé vers 23 heures dénudé et dissimulé sous des orties et une palette de bois dans la cour d'une maison abandonnée, précise France 3 Hauts-de-France. Des hématomes à la tête ont été constatés et des traces d'hydrocarbures relevées sur le corps, ajoute la chaîne. Le cadavre portait "des traces de viol", mais à ce stade, "la cause de la mort n'est pas déterminée", selon le parquet.

La disparition signalée en fin de journée

"La mère de l'enfant avait constaté la disparition de son fils en fin d'après-midi, elle l'a cherché en vain avec des habitants du village, et a prévenu les gendarmes", a indiqué le parquet.

Le garçon était parti cueillir des cerises dans la campagne avec un camarade, mais ce dernier est rentré en le laissant seul avec un adulte, indique une source proche de l'enquête à France 3 National. La personne interpellée, âgée de 27 ans, habite à quelques centaines de mètres des lieux de la découverte du corps, selon cette même source. Il s'agit désormais de vérifier son emploi du temps, ajoute France 3 Hauts-de-France.