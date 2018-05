Aisne : ce que l'on sait du meurtre d'un garçon de 9 ans dont le corps a été retrouvé dénudé

La dépouille du garçon a été retrouvée vers 23 heures dans la cour d'une maison abandonnée à Hérie-la-Viéville (Aisne). Une personne a été placée en garde à vue, annonce le parquet de Laon.

Le corps sans vie d'un garçon de 9 ans a été retrouvé à Le Hérie-la-Viéville (Aisne), lundi 28 mai. Ses parents avaient signalé sa disparition quelques heures plus tôt à la gendarmerie. Voici ce que l'on sait (pour l'instant) du meurtre de ce petit garçon.

Il était parti cueillir des cerises

Lundi 28 mai, en fin d'après midi, l'enfant de 9 ans, accompagné d'un ami de 13 ans, part cueillir des cerises, explique une source proche de l'enquête à France 3. Son camarade serait rentré au village en le laissant en compagnie d'un adulte, selon cette même source.

Vers 19 heures, ne le voyant pas revenir, les parents s'inquiètent, d'autant que de violents orages sont annoncés dans la région, détaille France 3 Hauts-de-France. Ils préviennent les gendarmes vers 21 heures. Des habitants de la commune se mobilisent et partent à la recherche de l'enfant disparu, qui est retrouvé par les forces de l'ordre peu avant minuit.

La dépouille présente des "traces de viol"

Le corps du garçon est retrouvé dans la cour d'une maison abandonnée du village, à quelques dizaines de mètres de la maison familiale, d'après France 3 Hauts-de-France. La dépouille est dissimulée sous des orties coupées et un palette de bois, précise la chaîne. L'enfant est "dénudé" avec "simplement des chaussettes et un tee-shirt remonté au niveau du cou", selon le parquet.

"Un hématome important au niveau de la tête et (...) des traces de viol" sont constatés, mais à ce stade, "la cause de la mort n'est pas déterminée". Le corps a également "été aspergé avec de l'hydrocarbure" et les enquêteurs ont constaté "un début de combustion des végétaux qui entourent le corps". Une autopsie est en cours.

Un homme a été placé en garde à vue

Un homme de 27 ans, habitant à quelques centaines de mètres des lieux de la découverte du corps, a été interpellé mardi à 6 heures, indique une source proche de l'enquête à France 3. Selon cette même source, il serait connu des services de police pour dégradations et infraction au Code de la route, mais pour l'instant, aucun lien vers des infractions sexuelles n'a été fait. Il a été placé en garde à vue pour vérifier de son emploi du temps.

Une enquête pour "meurtre précédé accompagné ou suivi d'un autre crime" a été ouverte et confiée à la section de recherches d'Amiens.