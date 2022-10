Meurtre de Lola : un rassemblement officiel a lieu à Fouquereuil en hommage à l'adolescente

C’est à Fouquereuil (Pas-de-Calais) dans le village où a grandi le père de Lola, que se prépare l’hommage à l’adolescente, vendredi 21 octobre. Dans la matinée, des employés communaux ont commencé à installer des barrières et des tables pour accueillir les personnes qui veulent se recueillir un moment. Dans un communiqué, ses parents ont indiqué souhaiter que l’hommage soit digne et respectueux. "Pour la mémoire de Lola, nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques", ont-ils fait savoir.



Des précisions sur le profil de la tueuse présumée

Une semaine après la mort de Lola, des nouveaux éléments d’enquête ont permis de mieux cerner le profil de la tueuse présumée. Selon ses proches, Dahbia est venue d’Algérie en 2016 pour rejoindre sa mère avec ses deux sœurs à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne). Elle aurait été scolarisée dans un établissement de Champigny mais peu assidue, elle ne décroche pas son bac et passe un CAP restauration. La mort de sa mère, atteinte d’un cancer, aurait été un choc. Ces derniers temps, elle n’était plus la même, affirme une proche.